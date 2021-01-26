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الثلاثاء، 26-01-2021 09:55 م

طبيب يحذر من سلوك سيؤدي لعودة انتشار كورونا في الأردن

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الوكيل الاخباري - حذر عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور أسامة أبو العطا من عدم أخذ مطاعيم "كورونا" قائلاً إن هذا السلوك سيؤدي لعودة انتشار الفيروس مرة أخرى في الأردن.
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وأضاف أبو العطا  في تصريحات صحفية  إن "أخذ المطعوم بنسبة تتراوح بين 25-30% من الأردنيين، يساعد في كسر سلسلة العدوى".

وأوضح أن سرعة أخذ المطاعيم، سيساعد في عودة الحياة إلى طبيعتها.

وكشف أبو العطا، عن التوجه لزيادة مراكز إعطاء مطعوم كورونا، إلى جانب إجازة الاستخدام الطارئ لعدد أكبر من المطاعيم في الأردن الأمر الذي سيساهم في زيادة إقبال الناس على اللقاح.

 




 

 


 

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