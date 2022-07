طب اليرموك يتصدر تويتر

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

تصدر وسم #طب_اليرموك عبر منصة تويتر إثر مناشدة طلبة الطب في جامعة اليرموك بتغيير نظام "السيستمات".

وأوضح طلبة في جامعة اليرموك عبر منصة تويتر بحسب رصد "الوكيل الإخباري" أن نظام "السيستمات" يعتمد على إعطاء طالب الطب عدة مساقات تسمى "System" وهي ما يتعلمه الطالب عن أجهزة الجسم العشرة ويتم ذلك بشكل مكثف ومرهق على خلاف باقي كليات الطب في الجامعات الاردنية.



وأضاف الطلبة أنه يتم تدريسهم ما يقارب 4 سيستمات في كل فصل ما يقارب 85 محاضرة غير باقي المواد والمحاضرات التي تعقد في المختبر "اللابات" خلال الفصل الواحد .



وأشار طلبة أن نسبة الرسوب زادت بين طلبة الطب في الجامعة بسبب النظام مناشدين عمادة الكلية النظر بمطالبهم.



ومن جهة أخرى طالبوا اعتماد نظام "two way " التنقل بين أسئلة الامتحان بدلا من نظام " one way " وذلك لإعطاء الطالب حرية التفكير خلال مدة الامتحان .



المطالبات على النحو التالي:



- يتم امتحانهم بنصف المواد في امتحان ميد، و بعده بأيام يتم التقدم للامتحان النهائي بالنصف المتبقي فقط.



-المساواة بعدد المحاضرات مع غيرهم من طلبة الطب في باقي الجامعات.