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الإثنين، 09-08-2021 12:15 م

طرح عطاء إنشاء مبنى دائرة الاحوال المدنية وجوازات المفرق

احوال


الوكيل الإخباري - أعلنت دائرة العطاءات الحكومية، اليوم الاثنين، عن طرحها العطاء المركزي الخاص بمشروع إنشاء مبنى دائرة الاحوال المدنية وجوازات المفرق.

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ودعت الدائرة في بيان صحفي، المقاولين الاردنيين (المصنفين) بموجب شهادة تصنيف سارية المفعول صادرة عن الدائرة في مجال الابنية اختصاص انشاء ابنية بالفئة الثانية أو الثالثة، الراغبين بالاشتراك في العطاء، الى مراجعة الدائرة اعتبارا من اليوم، أو سحب الدعوة من خلال نظام الشراء الإلكتروني الأردني .

 

واضافت ان على المناقصين التأكد من تسجيلهم على بوابة نظام الشراء الالكتروني WWW.JONEPS.GOV.JO، مشيرة إلى انه بإمكان المناقصين الذين لم يسبق لهم التسجيل على نظام الشراء الإلكتروني الأردني التسجيل على النظام لدى دائرة العطاءات الحكومية اعتبارا من اليوم الاثنين وحتى 30 آب الحالي.

 

ودعت المناقصين إلى متابعة موقع الدائرة على شبكة الانترنت www.gtd.gov.jo وعلى نظام الشراء الالكتروني الاردني للحصول على الملاحق التي قد تصدر على العطاء.


 




 

 


 

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