طرح عطاء لإنشاء 3 مدارس في البلقاء

الوكيل الإخباري - طرحت دائرة العطاءات الحكومية، الأحد،عطاءً خاصا بإعداد دراسات وتصاميم ووثائق عطاء التنفيذ لإنشاء 3 مدارس جديدة في محافظة البلقاء.

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وأوضحت الدائرة، أن العمل يتمثل بإنشاء مدارس جديدة بمساحة إجمالية تبلغ 14710 أمتار مربعة، موزعة على مشروع إنشاء مدرسة النهضة الثانوية للبنين في الشونة الجنوبية بمساحة 5300 متر مربع، ومدرسة حي الرشيد الأساسية المختلطة في عين الباشا بمساحة 4710 أمتار مربعة، ومدرسة سلحوب الثانوية للبنين في عين الباشا بمساحة 4700 متر مربع.



ودعت الدائرة، المكاتب الهندسية والشركات الاستشارية المصنفة لديها في مجال الأبنية بالفئة الأولى (أ) الراغبين في الاشتراك في العطاء لمراجعة الدائرة اعتبارا من اليوم أو من خلال نظام الشراء الإلكتروني الأردني، مع وجوب التأكد من تسجيلهم على بوابة نظام الشراء الإلكتروني.



وأوضحت أن بإمكان المكاتب الهندسية الذين لم يسبق لهم التسجيل على نظام الشراء الإلكتروني الأردني التسجيل على النظام لدى دائرة العطاءات الحكومية اعتبارا من الأحد 5 أيلول ولغاية 19 من الشهر نفسه.



ودعت المكاتب الهندسية، إلى متابعة موقع الدائرة الإلكتروني ونظام الشراء الإلكتروني الأردني للحصول على الملاحق التي قد تصدر على العطاء.

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