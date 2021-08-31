مدير الثقافة العسكرية: 100% نسبة التطعيم لمعلمي وإداريي الثقافة العسكرية

الوكيل الإخباري - أكّد مدير التربية والتعليم والثقافة العسكرية العميد الركن علي قبلان الدعجة إتمام عملية تطعيم جميع المعلمين والإداريين العاملين في المدارس التابعة للمديرية بنسبة 100%.

اضافة اعلان



وقال العميد الدعجة، إنّ عدد الطلبة المسجلين في مدارس المديرية بلغ نحو 21 ألف طالب تم توزيعهم على 46 مدرسة بمختلف المحافظات والمناطق النائية، مشيراً إلى وجود 4 مدارس جديدة قيد الإنشاء 2 في محافظة اربد وواحدة في محافظة المفرق وأخرى في منطقة القويرة بمحافظة معان.



وبين أنه تم التواصل مع مديري ومديرات المدارس في المديرية لمتابعة الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد 2022/2021 وتنفيذ برنامج تعويض الفاقد التعليمي الصادر عن وزارة التربية والتعليم وسيتم تعويض الفاقد التعليمي من خلال خطة مدروسة تنفذ على مراحل تهدف إلى تمكين الطلبة من امتلاك المعارف والمهارات الأساسية اللازمة للانتقال من صف إلى صف ومن مرحلة الى مرحلة بما يضمن الحفاظ على البناء التراكمي دون فجوات في هذه المعارف والمهارات لديهم.



وأوضح، أن فترة تطبيق برنامج الفاقد التعليمي تمتد من 15 آب الجاري ولغاية 12 أيلول المقبل، ويستهدف الطلبة من الصف الأول الأساسي وحتى الصف الأول ثانوي، وتم تهيئة البيئة الصفية من خلال صيانة المقاعد والأثاث والأبنية والتأكيد على تطبيق البروتوكول الصحي وضمان التباعد الجسدي بين الطلاب في الصفوف المدرسية.



وأضاف، أن المديرية حرصت على تطبيق الاشتراطات الصحية اللازمة في ظل جائحة كورونا ومنها، توفر مساحة متر واحد داخل الغرفة الصفية لكل طالب، و2م خارج الغرفة الصفية، والالتزام بارتداء الكمامات، وتوفر المعقمات في الممرات ومرافق المدرسة، وتقديم جميع المعاملات إلكترونيا، واتباع خطة للحفاظ على سلامة المشاركين في العملية التدريسية من خلال برنامج التثقيف الصحي، والذي يهدف إلى إشراك الطلبة من مختلف الفئات العمرية في عملية الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا وتعزيز وعيهم بأهمية الالتزام بقواعد السلامة والاشتراطات الصحية.

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة