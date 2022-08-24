طرح 4 تخصصات بكالوريوس جديدة في التعليم التقني - تفاصيل

الوكيل الإخباري - استحدثت جامعة البلقاء التطبيقية 4 تخصصات جديدة لبرنامج البكالوريوس التقني، التي تعد من التخصصات الفريدة التي تُطرح لأول مرة في الأردن ومنطقة الشرق الأوسط، وفق رئيس الجامعة أحمد العجلوني.

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وقال إن هذه التخصصات الجديدة هي نموذج لتجارب ونماذج عالمية في دول صناعية متقدمة مثل دول الاتحاد الأوروبي التي نهدف من خلالها إلى إعداد تقنيين مختصين في مجالات يطلبها سوق العمل المحلي والإقليمي.



وبين العجلوني أن أول هذه البرامج الأربعة هو برنامج تكنولوجيا الزراعة العضوية لمرحلة البكالوريوس؛ حيث إن هناك توجها كبيرا في الأردن نحو الزراعة العضوية من قبل وزارة الزراعة، مؤسسة نهر الأردن ونقابة المهندسين الزراعيين، حيث تم إنشاء جمعية الزراعة العضوية بالتعاون مع نقابة المهندسين الزراعيين والتي تهدف إلى تشجيع التحول إلى الزراعة العضوية.



والبرنامج الثاني فهو برنامج تكنولوجيا خدمة المركبات الكهربائية والهجينة لمرحلة البكالوريوس التقني؛ حيث قال العجلوني إن استشراف الطلب المتوقع والمتزايد على تقنيين وفنيين قادرين على تقديم الخدمة وإجراء الصيانة للمركبات الحديثة بما تتضمنه من تكنولوجيا متقدمة، وانسجاماً مع رؤية ورسالة جامعة البلقاء التطبيقية، ونظراً لتوافر البنية التحتية والتكنولوجية للبدء في تطبيق البرنامج قررت الجامعة استحداث هذا البرنامج.



وأشار العجلوني إلى أن البرنامج الثالث هو برنامج تكنولوجيا الأنظمة الهيدروليكية في الآليات الثقيلة، موضحا أن الجامعة تسعى إلى استحداث البرامج التقنية والتطبيقية من مختلف المستويات لتلبية احتياجات سوق العمل الآنية والمستقبلية، ونظراً لوجود فرص عمل في السوق المحلي والسوق الإقليمي.



وبين أن البرنامج الرابع هو برنامج تكنولوجيا التكييف والتبريد موضحا أنه تحقيقاً لرؤية جامعة البلقاء التطبيقية المتمثلة بالعمل على تهيئة فرص التعليم الجامعي النوعي للإسهام في إعداد الكوادر الفنية لتلبية احتياجات ومتطلبات سوق العمل المتغيرة، ارتأت جامعة البلقاء التطبيقية ضرورة استحداث برنامج تكنولوجيا التكييف والتبريد ليكون متماشياً مع التغيرات التكنولوجية التي طرأت في هذا المجال.



وأوضح العجلوني أن هذه البرامج ستكون مدعومة من المنظمة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، حيث سيتم استقطاب خبير ألماني بداية العام الدراسي لمتابعة تنفيذ هذه البرامج.

