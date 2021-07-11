الأحد 11-07-2021
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الأحد، 11-07-2021 11:00 ص

طرح 8 عطاءات لصيانة مجموعة من المدارس

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم عن طرح 8 عطاءات؛ لصيانة مجموعة من المدارس في لواء قصبة المفرق ومنطقة القصر ولواء القويسمة ومحافظة عجلون ولواء ماركا.اضافة اعلان


ودعت الوزارة المقاولين المصنفين بالدرجات الخامسة أو الرابعة (اختصاص صيانة أو إنشاء أبنية) والسادسة (أشغال عامة) الراغبين بالمنافسة على العطاء، مراجعة إدارة الأبنية والمشاريع الدولية.

وأشارت إلى أن صرف نسخ العطاء يبدأ  اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 11/7/2021 وحتى يوم الأربعاء الموافق 14/7/2021 قبل الساعة الواحدة ظهرا، على أن تودع العروض المالية في صندوق العطاءات لدى إدارة الأبنية والمشاريع الدولية في موعد أقصاه يوم الثلاثاء الموافق 27/7/2021.

 




 

 


 

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