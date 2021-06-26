التربية ترد عبر الوكيل 'وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ' حول مبحث الكيمياء لطلبة التوجيهي

الوكيل الإخباري - أحمد الجراح - قال أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة إن امتحان الكيمياء للفرع العلمي اليوم السبت كان متوازناً، إلا أن هناك فقرات بحاجة إلى قدرات عليا.

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وأضاف العجارمة لـ الوكيل أن هذه الفقرات من شأنها أن تميز الطلبة عن بعضهم البعض، مؤكدا أن الوزارة ذكرت سابقا أن 20% من الفقرات ستكون للقدرات العليا والطلبة المتميزين، لا سيما أن عدد طلبة الفرع العلمي 72 ألفاً، ومن حق النظام التعليمي والوزارة أن تبرز هؤلاء الطلبة المتميزين عن بعضهم البعض، وختم بقوله تعالى" وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ".

وجاء رد العجارمة بعد شكاوى عديدة وردت حول صعوبة الأسئلة لمبحث الكيمياء للفرع العلمي.