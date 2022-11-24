طرق في عمّان تشهد كثافة مرورية - أسماء

الوكيل الإخباري -

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قال الرائد عبد المجيد زيدان، من غرفة عمليات إدارة السير، إن بعض الطرق في العاصمة عمّان، تشهد كثافة سير قوية مع ساعات الصباح أبرزها ( شارع الاستقلال باتجاه دوار الداخلية، وشارع الملك عبد الله الثاني من صويلح الى الدوار الثامن).وبيّن زيدان، خلال التقرير المروري على إذاعة الأمن العام، اليوم الخميس، أن حركة السير من ( طريق المطار - جسر الملك حسين - الدوار الثامن ) تشهد كثافة مرورية قوية، إضافة إلى السير في منطقة ( وسط البلد - إشارة رغدان - مجمع المحطة ) كلها تشهد كثافة مرورية.وعن أبرز الحوادث والأعطال التي تم التعامل معها، أشار إلى أنه تم التعامل مع تعطل مركبة على جسر الشفا، وحادث بين مركبتين بشارع الـ 60.ودعا زيدان السائقين إلى اتخاذ الحيطة والحذر خلال القيادة بالأجواء الماطرة، وترك مسافة كافية عن المركبات الأخرى تجنباً لوقوع حوادث.