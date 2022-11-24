الخميس 24-11-2022
الوكيل الاخباري

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في بحر غزة

إصابات بالاختناق واعتقال خمسة فلسطينيين في الخليل

النفط عالمياً قرب أدنى مستوياته في شهرين

وظائف حكومية شاغرة في وزارة الطاقة وصندوق التنمية والتشغيل

وظائف شاغرة في بلديتي السرو والجيزة

اليرموك تعلن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس -تفاصيل

نقيب الألبسة: تخفيضات الجمعة البيضاء حقيقية وتصل إلى 50%

الأمن السيبراني يحذر من محاولات خداع واحتيال إلكترونية على واتساب- صورة

300-200 متبرع بالقرنية سنويا بعد الوفاة في الأردن

ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن الخميس

الخميس، 24-11-2022 08:58 ص

طرق في عمّان تشهد كثافة مرورية - أسماء

72022792836559124214


الوكيل الإخباري - قال الرائد عبد المجيد زيدان، من غرفة عمليات إدارة السير، إن بعض الطرق في العاصمة عمّان، تشهد كثافة سير قوية مع ساعات الصباح أبرزها ( شارع الاستقلال باتجاه دوار الداخلية، وشارع الملك عبد الله الثاني من صويلح الى الدوار الثامن). اضافة اعلان


وبيّن زيدان، خلال التقرير المروري على إذاعة الأمن العام، اليوم الخميس، أن حركة السير من ( طريق المطار - جسر الملك حسين - الدوار الثامن ) تشهد كثافة مرورية قوية، إضافة إلى السير في منطقة ( وسط البلد - إشارة رغدان - مجمع المحطة ) كلها تشهد كثافة مرورية.

وعن أبرز الحوادث والأعطال التي تم التعامل معها، أشار إلى أنه تم التعامل مع تعطل مركبة على جسر الشفا، وحادث بين مركبتين بشارع الـ 60.

ودعا زيدان السائقين إلى اتخاذ الحيطة والحذر خلال القيادة بالأجواء الماطرة، وترك مسافة كافية عن المركبات الأخرى تجنباً لوقوع حوادث.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
637f192d5fdb8

وفد أردني يطلع على المسارات والتجارب السياحية في قبرص

1669273745932

بلدية مادبا تشارك باجتماع حول مشاريع المدن الخضراء

27748_5_1631432358

وظائف حكومية شاغرة في وزارة الطاقة وصندوق التنمية والتشغيل

333-7

وظائف شاغرة في بلديتي السرو والجيزة

11202215133627889700443

اليرموك تعلن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس -تفاصيل

ثثث

نقيب الألبسة: تخفيضات الجمعة البيضاء حقيقية وتصل إلى 50%

أخبار متعلقة
YmrvIQDTRp5AYs51NzKEgZ3Zbe44N3LPqPVbKRKR

الأمن: ضبط سائق من جنسية أوروبية دهس طفلا في البادية الجنوبية

10202212163139175292187

العثور على جثة عشريني داخل محل قطع سيارات في القويسمة

1666785453126

تجارة عمان تبحث العلاقات الاقتصادية مع مالطا

main_image6358e2b86e827

الأردن يطرح عطاء لشراء قمح - تفاصيل

310063_18_1663066250

20 مترشحا يتنافسون بانتخابات القطاعات الصناعية

45215

بدء قبول طلبات الترشح لمدن الثقافة الأردنية لعام 2023