الأمن: ضبط سائق من جنسية أوروبية دهس طفلا في البادية الجنوبية

الوكيل الإخباري -

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اكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام على أن كل ما يُنشر عن عدم ملاحقة سائق من جنسية أوروبية، دهس طفل من مواليد 2009 في البادية الجنوبية عار من الصحة وستتم إحالة القضية للقضاء وفق الإجراءات المُتبعة في مثل تلك القضايا للفصل فيها .وبين الناطق إنّه أُسعف للمستشفى طفل من مواليد 2009 إثر تعرضه للدهس من قبل مركبة يقودها شخص من جنسية أوروبية، وحالته الصحية حسنة وخرج من المستشفى.وأكّد أنّه جرى ضبط المركبة وسائقها وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في القضية.