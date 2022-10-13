طلبة المدارس ينتخبون اليوم مجلس نوابهم

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات



تخوض مدارس المملكة اليوم الخميس انتخابات مجلس البرلمان الطلابي.

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وقال مدير إدارة التعليم بالوكالة عبد السلام الشناق لـ "الوكيل الإخباري" إن الهدف من إجراء انتخابات مجلس البرلمان المدرسي توثيق الروابط بين المدرسة والمجتمع المحلي ومؤسسات المجتمع المدني والمشاركة الفاعلة مع مجلس أولياء الأمور والمعلمين في عمليات التطوير في المدرسة إضافة إلى المساعدة في تمكين المدرسة من أداء وظيفتها نحو الطلبة ومجتمعها وغرس قيم الولاء والانتماء وخلق روح القيادة لدى الطلبة.



وأشار إلى أن كافة مدارس المملكة من الصف الخامس إلى الصف الثاني ثانوي ستشارك في انتخابات مجلس البرلمان الطلابي اليوم الخميس.