التربية توضح حول امتحان التوجيهي للطلبة المعيدين في الدورات القادمة

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات



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أكد مدير الامتحانات في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد كنانة أن خضوع الطلبة المعيدين دفعة (2004) وما قبلها لامتحان الثانوية العامة في الدورات القادمة على منهاج كولينز ليس بالقرار الجديد.وقال كنانة لـ "الوكيل الإخباري" إن الطلبة المعيدين ّ الذين لم يكملوا متطلبات النجاح في الدورات السابقة وإذا لم يحالفهم الحظ على الدورة التكميلية القادمة سيخضعون إلى امتحان الثانوية العامة على منهاج كولينز.وأشار كنانة إلى أن المباحث العلمية المقررة موضوعاتها متشابهة، مشيرا إلى أنه ليس هناك تغيير جذري بين المنهاجين.ونوه إلى أن طلبة المدارس المهنية في الدورة الصيفية السابقة خضعوا لامتحان الثانوية العامة على المنهاج الجديد كولينز.وكان قد رصد موقع "الوكيل الاخباري" شكاوى طلبة ثانوية عامة معيدين حول التقدم لامتحان الثانوية العامة على المنهاج الجديد مبررين ذلك أن المنهاج جديد عليهم وليس لديهم معرفة به.