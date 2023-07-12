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الأربعاء، 12-07-2023 02:00 م

طلبة كلية الفنون والتصميم في "الأردنية" يقيمون حفلا موسيقيا ومعرضا فنيا

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الوكيل الاخباري- أُقيم ضمن فعاليات أعمال المشروع الختامي لبرنامج الدبلوم المهني في العلاج بالفنون، المُوطّن في كلية الفنون والتصميم في الجامعة الأردنية معرض فني وحفل موسيقي لطلبة الكلية والبرنامج. 

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واشتمل الحفل الموسيقي، الذي أقامه طلبة قسم الفنون الموسيقية بكافة مستوياتهم وبإشراف مباشر من الدكتور نضال نصيرات، على فقرات موسيقية غنائية عربية وغربية وكلاسيكية، اظهر فيها الطلبة إبداعاتهم وقدراتهم على الأداء بصورة مثالية.


وتناول المعرض، الذي اشتمل على 30 لوحة فنية نفذها طلبة قسم الفنون البصرية في الكلية وطلبة برنامج الدبلوم المهني للعلاج بالفنون باشراف من الفنان غسان أبو لبن لتحاكي كيفية العلاج بالفنون والتعامل مع المرضى الذين يعانون من مشاكل نفسية وسلوكية بوصفها جزءا من التطبيق العملي مع الحالات الخاضعة للعلاج. 


يُشار إلى أن مشروع العلاج بالفنون جاء بهدف تعزيز وتحسين جودة التعليم من خلال دمج مفهوم العلاج بالفن في العملية التعليمية وتعزيزه بشكل أكبر، وذلك عبر برامج أكاديمية في مجال الـ"Art Therapy"، كالدبلومات التدريبية والدبلومات الاحترافية وبرنامج الماجستير في العلاج بالموسيقى، إضافة إلى إدماج المساقات المستحدثة في التعليم العالي في الجامعات ضمن برامج البكالوريوس والماجستير في كليات الفنون والتمريض والعلوم والتأهيل والطب في الجامعات الشريكة في الأردن وتونس

 




 

 


 

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