طوارئ متوسطة في عمّان للتعامل مع حالة عدم الاستقرار الجوي

الوكيل الإخباري - أعلنت أمانة عمان الكبرى حالة الطوارئ المتوسطة، اعتباراً من صباح اليوم الثلاثاء، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار الجوي التي تتأثر بها المملكة، ويتوقع ان تشهد زخات من المطر، وفقاً لتنبؤات دائرة الأرصاد الجوية.

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ودعا الناطق باسم الأمانة ناصر الرحامنة المواطنين في حال رصد أي ملاحظة الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد (102 و 117180)، كما دعا الى أخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب البيوت (السطح) على مناهل الصرف الصحي (المجاري) تجنباً لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.



وأكد الرحامنة على ضرورة تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، وقيام التجار بأخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية.



ودعا المقاولين وأصحاب المشاريع الإنشائية المبادرة بتأمين مواد البناء تجنباً لانجرافها وتسببها المباشر بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.

