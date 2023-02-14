الثلاثاء 14-02-2023
الوكيل الاخباري

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

النفط يتراجع وبرنت يسجل 86 دولارا للبرميل

الزراعة: تحصين 52625 رأساً من الأبقار من الحمى القلاعية

للراغبين بالشراء.. أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن

بن غفير يصدر أمرا بمعاقبة الأسرى الفلسطينيين أثناء الاستحمام

الذهب عالمياً يصعد فجأة مع ترقب بيانات التضخم

الاحتلال يعتقل ستة فلسطينيين من الخليل

توقعات هامة.. الفيدرالي الأمريكي سيرفع الفائدة خلال آذار وأيار المقبلين

طوارئ متوسطة في عمّان للتعامل مع حالة عدم الاستقرار الجوي

بعد 198 ساعة من زلزال تركيا.. إنقاذ شقيقين من تحت الأنقاض

الثلاثاء، 14-02-2023 10:48 ص

طوارئ متوسطة في عمّان للتعامل مع حالة عدم الاستقرار الجوي

M63A2114 - Copy


الوكيل الإخباري - أعلنت أمانة عمان الكبرى حالة الطوارئ المتوسطة، اعتباراً من صباح اليوم الثلاثاء، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار الجوي التي تتأثر بها المملكة، ويتوقع ان تشهد زخات من المطر، وفقاً لتنبؤات دائرة الأرصاد الجوية.

اضافة اعلان


ودعا الناطق باسم الأمانة ناصر الرحامنة المواطنين في حال رصد أي ملاحظة الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد (102 و 117180)، كما دعا الى أخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب البيوت (السطح) على مناهل الصرف الصحي (المجاري) تجنباً لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.


وأكد الرحامنة على ضرورة تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، وقيام التجار بأخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية.


ودعا المقاولين وأصحاب المشاريع الإنشائية المبادرة بتأمين مواد البناء تجنباً لانجرافها وتسببها المباشر بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
b53d9fc1-14

مجلس محافظة الزرقاء سيطرح عطاءات بقيمة 2.5 مليون في قطاع التربية

8226413d-sarah_killingsworth-1778519

الزراعة: تحصين 52625 رأساً من الأبقار من الحمى القلاعية

472578

بلدية الأغوار الجنوبية تناقش خطط عملها للعام الحالي

351165_3_1662037534

وزارة المياه تحذر المواطنين من الصهاريج غير المرخصة في عمّان

322394115_1365658337340944_2553996768238217145_n

ضبط مركبة تسير بسرعة 213كم/ ساعة على شارع الـ 100

220231391737331060004

وفاتان و4 اصابات بحوادث دهس وصدم في عمّان

أخبار متعلقة
329854672_1161996494480419_7271833542914510144_n

الأمانة: الباص السريع يعمل كالمعتاد

M63A2084

الأمانة تدعو التجار لأخذ الاحتياطات عند تخزين البضائع في المستودعات

11202226141139919426185

الأمانة: جميع الطرق سالكة.. والتعامل مع 15 ملاحظة الجمعة والسبت

image_path5aae3dee20546

المياه: اتفاقية لتطوير واستدامة محطة الزارة ماعين بقيمة 1.8 مليون دولار

مطرقة-قاضي-تعبيرية-

حبس شاب 3 سنوات حاول الحصول على 30 دينار عنوة

0L5A0179

الأشغال: بدء العمل بخطة الطوارئ المتوسطة اليوم