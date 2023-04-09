الأحد 09-04-2023
الوكيل الاخباري

المواصفات تفتش على 553 منشأة اقتصادية خلال النّصف الأوّل من رمضان

تطورات الحالة الجوية القادمة إلى المملكة

بيلغورود الروسية تتعرض مجددا لقصف أوكراني

قرار مرتقب بصرف رواتب متقاعدي الضمان قبيل عيد الفطر

استمرار فعاليات برنامج رمضانيات في الزرقاء لليوم الثالث على التوالي

تعرف على أسعار الذهب في الأردن اليوم

عائلة أردنية تفجع بوفاة ابنها هاشم

30 سؤالا نيابيا في جلسة رقابية الإثنين

الأمن السيبراني يوضح طرق حماية الهاتف من الاختراق

علان: أسعار ألبسة العيد ضمن معدلها الطبيعي ولا ارتفاعات

الأحد، 09-04-2023 12:59 م

عائلة أردنية تفجع بوفاة ابنها هاشم

1 (1)


الوكيل الاخباري - فجعت عائلة أردنية بوفاة ابنها الفتى هاشم محمد علي الهلالات ذو الـ 14 عاماً في لواء البترا إثر وعكة صحية اليوم الاحد .اضافة اعلان


وكتب والد الفتى عبر صفحته على فيسبوك " هاشم منذ صغره مؤمن بلقاء ربه، راضيا بقضائه ومقتنع بعطائه والحمد لله أخذ بيده نحو السلامة ، هاشم في رعاية الله وحفظه وهو في ذمته".

كما نعى مدير التربية والتعليم في لواء البترا الأستاذ عماد السفاسفة الطالب هاشم من مدرسة عاصم بن ثابت الأساسية للبنين .

وستقام صلاة الجنازة في مسجد وادي موسى الكبير وسيتم الدفن بعد صلاة ظهر اليوم في مقبرة البقعة الشرقية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
37954784-c380-4ed5-a848-ecf09c90751c

المواصفات تفتش على 553 منشأة اقتصادية خلال النّصف الأوّل من رمضان

222

إطلاق النسخة الثانية من المعسكر السيبراني المكثف

af5e4838-b30a-4db7-aa68-cc107b35d342

قرار مرتقب بصرف رواتب متقاعدي الضمان قبيل عيد الفطر

جرش1

122 ألف زائر لموقع جرش الأثري منذ بداية العام

main_image642e57963784e

استمرار فعاليات برنامج رمضانيات في الزرقاء لليوم الثالث على التوالي

حماية_الهاتف_من_الاختراق

الأمن السيبراني يوضح طرق حماية الهاتف من الاختراق