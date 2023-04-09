عائلة أردنية تفجع بوفاة ابنها هاشم

الوكيل الاخباري -

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فجعت عائلة أردنية بوفاة ابنها الفتى هاشم محمد علي الهلالات ذو الـ 14 عاماً في لواء البترا إثر وعكة صحية اليوم الاحد .وكتب والد الفتى عبر صفحته على فيسبوك " هاشم منذ صغره مؤمن بلقاء ربه، راضيا بقضائه ومقتنع بعطائه والحمد لله أخذ بيده نحو السلامة ، هاشم في رعاية الله وحفظه وهو في ذمته".كما نعى مدير التربية والتعليم في لواء البترا الأستاذ عماد السفاسفة الطالب هاشم من مدرسة عاصم بن ثابت الأساسية للبنين .وستقام صلاة الجنازة في مسجد وادي موسى الكبير وسيتم الدفن بعد صلاة ظهر اليوم في مقبرة البقعة الشرقية.