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الأحد، 14-05-2023 02:17 م

عامة تجار المواد الغذائية تعقد اجتماعها السنوي

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الوكيل الإخباري  - صادقت الهيئة العامة لنقابة تجار المواد الغذائية على التقريرين الإداري والمالي والميزانية العمومية للنقابة لعامي 2021و 2022، وذلك خلال اجتماعها السنوي العادي الذي عقدته مساء أمس السبت، برئاسة رئيس النقابة خليل الحاج توفيق.

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وبحسب بيان صحفي للنقابة اليوم الأحد، تم خلال الاجتماع الذي حضره رئيس قسم العمل النقابي بوزارة العمل خليل أبو الفيلات، وعدد من أعضاء الهيئة العامة، تعيين مدقق حسابات للعام الحالي، حيث تم الموافقة على التجديد لمكتب آسيا لتدقيق الحسابات.


ورحب الحاج توفيق بالحضور وشكرهم على دعمهم المتواصل للنقابة ووقوفهم إلى جانب مجلس إدارتها، لافتا إلى أهم الفعاليات والنشاطات التي نُفذت العام الماضي، وكذلك أوضاع قطاع المواد الغذائية بالمملكة.


وطرح أعضاء بالهيئة العامة، العديد من القضايا والتحديات التي تواجه أعمالهم، مطالبين بضرورة تكثيف اللقاءات مع الجهات الرسمية لمعالجة وإزالة العقبات التي تعرقل أحيانا، حركة انسياب السلع والمواد الغذائية للسوق المحلية.


يذكر أن النقابة العامة لتجار المواد الغذائية تأسست عام 1973، وتضم بعضويتها مستوردين ومصنعين وتجار جملة وتجزئة من عموم المملكة.

 




 

 


 

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