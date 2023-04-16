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الأحد، 16-04-2023 04:58 م

الطفيلة: الفعاليات الرمضانية أسهمت بتنشيط الحراك الثقافي بالمحافظة

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الوكيل الاخباري - تستقطب فعاليات برنامج "رمضانيات 2023" المقامة في ساحات قرية السلع التاريخية بمحافظة الطفيلة، المئات من المواطنين.

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وتضمنت فعاليات الأسبوع الحالي برامج وأنشطة رمضانية متنوعة، أسهمت في تنشيط الحراك الثقافي بالمحافظة، وإحياء الموروث الشعبي للعديد من الحرف اليدوية، فضلا عن إتاحة الفرصة للجمعيات الخيرية والسيدات لعرض منتجاتها.


وقال مدير مديرية ثقافة الطفيلة الدكتور سالم الفقير، إن برنامج الأسبوعين الماضي والحالي تضمن أنشطة كرنفالية للأطفال والعائلة، وألعابا شعبية، وفعاليات فلكلورية، وإنشادا دينيا، وشعرا ومسرحا للكبار والأطفال، وألعاب خفة وبازارات متنوعة.


وانطلقت في قرية السلع، فعاليات برنامج "رمضانيات 2023"، للعام الثاني على التوالي برعاية محافظ الطفيلة الدكتور محمد أبو جاموس، ومشاركة عدة دوائر رسمية.

 




 

 


 

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