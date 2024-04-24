عبابنة: لا يوجد إبرة حساسية في الأردن وما يباع للمواطنين إبرة كرتزون

الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة

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قال رئيس جمعية أطباء الحساسية والمناعة الأردنية هاني عبابنة إنه لا يوجد إبرة حساسية "حقن ديبروفوس" في الأردن وما يباع بالصيدليات للمواطنين إبرة كرتزون على أنها إبرة حساسية وهي غير مرخصة من الغذاء والدواء بحسب وصفه.وأضاف عبابنة اليوم الأربعاء لـ الوكيل الاخباري" أن إبرة الكورتيزون من الممكن أنها تخفف الأعراض عند تلقيها للمرة الاولى، منوهاً أن لها آثار جانبية سيئة ومضرة.وأكد أن ثلث الشعب الأردني يعاني من أعراض الحساسية، مشيراً أن موسم حساسية الربيع العام الحالي بدأ مبكراً بسبب كثرة الأمطار خلال فصل الشتاء والتي تسببت بتفتيح الزهور مبكراً .وحذر عبابنة من تلقى إبرة الكورتيزون لعلاج الحساسية، مؤكداً أن الحل الوحيد لعلاج الأعراض هي مراجعة الطبيب المختص واتباع إرشاداته قبل موسم بدء الحساسية بأيام .وكانت قد قامت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، بإجراءات سحب احترازي ووقائي لتشغيلات معينة من حقن "ديبروفوس" المستوردة للسوق الأردني وبالتعاون مع الشركة الصانعة والوكيل في الأردن احترازيا بعد أن ورود بعض الملاحظات من قبل الشركة الصانعة المتعلقة بجودة الدواء وذلك منذ العام الماضي .