الأربعاء 11-11-2020
الوكيل الاخباري

عبيدات: الأردن من الدول التي ستحصل على لقاح كورونا

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الأربعاء، 11-11-2020 10:00 م

عبيدات: الأردن من الدول التي ستحصل على لقاح كورونا

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الوكيل الاخباري - قال وزير الصحة نذير عبيدات، الأربعاء، أن الأردن تعاقد مع شركة أعلنت عن نتائج إيجابية وممتازة بشأن لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، لتأمين كمية نسبتها 5%-10% من المواطنين الأردنيين.
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وأوضح عبيدات لقناة المملكة، أن شركة أعلنت عن نتائج إيجابية وممتازة بشأن فعالية ومأمونية اللقاح الذي تعمل على توفيره، قائلا إنه يعطي الأمل ليكون هناك سلاح جديد للتصدي للوباء، مشيراً إلى أنه “سيكون للقاح تأثير إيجابي على الوضع الوبائي العالمي”.

“إذا ثبت واستطاعت الشركة الانتهاء من المراحل الأخيرة باعتماد اللقاح وترخيصه فالأردن سيكون من الدول التي ستحصل على اللقاح … منذ أشهر تعاقدت وزارة الصحة مع ائتلاف آخر تدعمه بعض المؤسسات الصحية العالمية لتوفير اللقاح من شركات أخرى”.

وأشار إلى وجود عدة شركات وصلت لمراحل متقدمة بشأن اللقاحات، والأردن متابع لتطورات اللقاحات.

واضاف عبيدات ، اننا نحتاج لـ 7 أيام لمعرفة تأثير أي مخالفات أو تجاوزات صحية ذات صلة بالانتخابات على الوضع الوبائي.

 




 

 


 

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