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الثلاثاء، 13-10-2020 09:28 ص

توضيح حول اختلاف نتائج فحص كورونا بالأردن

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الوكيل الإخباري - قال رئيس فرق التقصي الوبائي في إربد الدكتور علي الزيتاوي، إن فرق التقصي الوبائي تتعمد أحيانا تأخير فحص بعض المخالطين للحصول على نتيجة دقيقة.

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن ظهور نتيجة الفحص إيجابية يعني أن الشخص حامل للفيروس حتى وإن كانت نتيجة الفحص الثاني سلبية، مؤكداً على عدم ظهور نتيجة إيجابية إن لم يكن المريض حاملاً للفيروس.

وأشار إلى أن نتيجة إيجابية واحدة من بين 10 نتائج سلبية تكفي لتأكيد أن الشخص حامل للفيروس.

وأوضح أن اختلاف نتائج الفحص أمر متوقع، وهو ما يعرف بعملية "نمو الفيروس وانتشاره في الجسم".

وبين أن سبب ظهور النتيجة سلبية للمرة الثانية إما لعدم أخذ العينة بالشكل الصحيح، أو جفاف الأنف عند أخذ العينة، أو أن مناعة الشخص قد تكون ارتفعت وضعف الفيروس في مكان أخذ المسحة، وهذا تفسير اختلاف النتائج.

 




 

 


 

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