الخارجية للوكيل : إعادة فتح الحدود البريــة قريبا

الوكيل الإخباري -جلنار الراميني - أكد الناطـــق الإعلامي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ، ضيف الله الفايز ، أن الجهات المعنيّة تعمل على استكمال الإجراءات النهائية لإطلاق المنصّـة البرية، وفتح الحدود أمام الأردنييــن العالقين في دول أخرى ، والراغبين للقدوم إلى الأردن.
وأشار الفايز، الثلاثاء، لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه سيتم اتخاذ آليـــة معيّنة ، من أجل اتباع البرتوكول الصحي ، للقادمين عبر الحدود البريّة، نتيجة للوضع الوبائي الراهــــن بسبب فيروس كورونا.
ورجّــح أن يتم إطلاق المنصة خلال اليومين القادمين ، موضّحا أن هنالك تكاتفا من قبل الجهات الرسمية في سبيل إطلاق المنصة ، التي باتت محطّ أنظار الكثيرين، لرغبتهم بالعودة إلى الأردن أو زيارته .
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