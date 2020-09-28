عبيدات: بعض مصابي كورونا تظهر عليهم الأعراض لاحقا







الوكيل الإخباري - أكد الناطق باسم اللجنة الوطنية للاوبئة الدكتور نذير عبيدات، أن جزء من مصابي كورونا بلا اعراض عند الفحص، قد تظهر عليهم أعراض المرض لاحقا.



وقال عبيدات في تصريحات صحفية، إن نسبة كبيرة ممن تظهر نتائج فحوصاتهم ايجابية لفيروس كورونا لا تظهر عليهم اعراض، مشيرا الى ان ذلك امر طبيعي وهو معروف في كافة دول العالم، لكن جزء منهم قد تظهر عليه الاعراض في وقت لاحق بعد تشخيص اصابته وقد لا تظهر.



وأضاف عبيدات، أنه لتجنب العدوى على المواطن الالتزام بالكمامة والتباعد الجسدي نظرا لعدم معرفة اذا ما كان الشخص الاخر مصاب ام لا.



وعن القادمين من الخارج قال عبيدات إنه يجرى فحصهم قبل عودتهم الى الأردن بنحو 5 ايام، ثم يجرى فحصهم في المطار، وفي حال الحصول على فحصين سلبيين يطلب منهم الحجر منزليا لمدة اسبوع ثم فحص كورونا مجددا، موضحا أن هذه الاجراءات كافية ولا داع للاسوارة الالكترونية.



وحول ضمانات الحجر المنزلي قال عبيدات إنه لا بد من الاعتماد الكبير على وعي المواطن، اضافة الى فحص كورونا وهو اجراء مهم، مشيرا الى ان ظهور الفحوصات سالبة خلال 10 ايام هذا أمر كاف.