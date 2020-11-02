عبيدات يكشف أسباب ارتفاع الإصابات بكورونا اليوم

الوكيل الاخباري -

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قال وزير الصحة، الدكتور نذير عبيدات، الاثنين، إن زيادة الإصابات طبيعية لان المنحنى الوبائي يتصاعد عادة في خطى معينة؛ وهذه الزيادة أكثر من ما كان متوقعا من المنحنى الوبائي.وأضاف عبيدات، عبر قناة المملكة، أن الأردن يمر في فترة تجمعات بسبب الاقتراب من موعد الانتخابات النيابية، حيث إن الأغلب غير ملتزمين بإجراءات السلامة العامة، وعدم الابتعاد عن التجمعات الكبيره، قائلا: “المشاركين في التجمعات غير ملتزمين بإرتداء الكمامات.وأشار، إلى أن التجمعات وعدم الإلتزام من الأسباب في ارتفاع الإصابات اليوم، وأنه بتنا تقترب من ذروة انتشار الفيروس محليا، حيث إن بقاء اعداد الإصابات في المعدل وانحسار انتشاره يعتمد على إجراءات السلامة العامة.وبين، أن الذروة هو العدد الأعلى التي تسجل في اليوم وستبقى في فترة معينة قد تصل الى أسبوعين ومن الصعب معرفة كم ستمتد.وأكّد، أن انخفاض المنحنى الوبائي يعتمد على الالتزام بإجراءات السلامة العامة عند الجميع، لافتا إلى ان انخفاض المنحنى الوبائي “لا يعني انتهاء فترة الوباء”.ورجح عبيدات، أن يتم بدء انخفاض الإصابات محليا خلال كانون الأول/ديسمبر2020.