الثلاثاء 20-10-2020
الوكيل الاخباري

الملك يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأمير نواف

توضيح هام حول تعطيل دوام الحضانات بالمملكة

توضيح حكومي بشأن التعويضات جراء الحظر يوم الجمعة

التعليم العالي تعلن عن إصابات كورونا بين موظفيها

توضيح حكومي بشأن عودة الأردنيين عبر المعابر البرية

مخالفات لغير مرتدي الكمامات بالمركبات في الاردن

وزير الصحة يُحذر من آثار كورونا الأسوأ إذا لم يحدث هذا الأمر

الحكومة تعلن شروط عمل المطاعم والمقاهي

رئيس الوزراء يحسم موعد دوام المدارس

توضيح حكومي حول فرض حظر التجوّل الشامل لمدد طويلة




الثلاثاء، 20-10-2020 07:37 م

وزير الصحة يُحذر من آثار كورونا الأسوأ إذا لم يحدث هذا الأمر

10202015141437487330772


الوكيل الاخباري - قال وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات إن المواطن شريك رئيسي في التصدي لوباء كورونا ولا يمكن الوصول إلى الأهداف دون الشراكة مع المواطنين.
اضافة اعلان

وأكد عبيدات خلال مؤتمر صحفي في دار رئاسة الوزراء الثلاثاء، أن الحكومة أخذت على عاتقها الالتزام بالشفافية، وأن تكون إجراءاتها مبنية على المعلومة الصحيحة والدراسات التي توجد القرار الحكومي الهادف لمواجهة هذا الوباء.

وأوضح عبيدات أن الوضع الوبائي في المملكة ومنذ السادس عشر من شهر أيلول شهد تصاعداً حاداً في عدد الحالات ودخول مرحلة الانتشار المجتمعي للوباء.

وشدد عبيدات على أن الالتزام بالتباعد وارتداء الكمّامات وغسل اليدين هي الوسائل الناجعة لمواجهة الوباء، وسندرس كل ما يستجد.

وأكد عبيدات أنه سيتمّ شراء مخزون كافٍ لمطعوم الأنفلونزا، مشيرا إلى أن هناك تواصل مع شركات لإيصال لقاحات فعالة لفيروس كورونا حين توفرها.

وبين عبيدات أنه "إذا لم نتخذ اجراءات قد تصل الحالات إلى أكثر من 3 آلاف باليوم وهو ما يشكل ضغط كبير على المستشفيات".

وقال عبيدات إن عدد الأسرّة المتوفرة حالياً 1300 سرير منها 709 للعناية الحثيثة و600 جهاز تنفس صناعي، وهناك إمكانية لزيادتها بالتعاون مع القطاع الخاص والمستشفيات الجامعية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
y0r8f2emhAwKzY7wCDmmW8P1AcX9gVZVt2mXFx7L

الملك يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأمير نواف

10202079853184963042

توضيح هام حول تعطيل دوام الحضانات بالمملكة

1020201885543585814025

توضيح حكومي بشأن التعويضات جراء الحظر يوم الجمعة

main_image5e6f4136d5646

التعليم العالي تعلن عن إصابات كورونا بين موظفيها

ffff

توضيح حكومي بشأن عودة الأردنيين عبر المعابر البرية

a5d8034dd85a380bd013b3d426caf39f

مخالفات لغير مرتدي الكمامات بالمركبات في الاردن

أخبار متعلقة
جابر

تسجيل 354 حالة كورونا محلية بالاردن اليوم

حظر

الحظر الشامل ورقة أخيرة أمام الحكومة ومقترح شعبي

9202021225112520421859

تسجيل وفاة جديدة بكورونا في الاردن

وزير-الصحة-سعد-جابر

تسجيل 627 حالة كورونا محلية بالاردن اليوم

main_image5f68ce4ba54b9

تسجيل وفاتين جديدتين بفيروس كورونا في الاردن اليوم

سعد-جابر-1403202001

وزير الصحة يعلن تفاصيل اصابات كورونا بالاردن اليوم