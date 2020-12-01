عبيدات يكشف تطورات وصول لقاح كورونا الى الاردن

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الوكيل الاخباري - قال وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات إن المعركة مع الوباء لا تزال موجودة والمواطن بطلها وسلاحها واضح بالالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي والابتعاد عن التجمعات، لكن التحسن بالمنحنى الوبائي يعطي الأمل بأن هناك مستقبل واعد وقدرة اذا تعاون الجميع للوصول إلى نتائج ايجابية.
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وشدد على أنه يتم العمل لتوفير المستطاع من مطاعيم فيروس كورونا، وتم الاتصال مع كافة الشركات المنتجة للمطاعيم وسيتم الاعلان عن اتفاقيات خلال الفترة الحالية، معربا عن أمله بأن يستمر التحسن بالوضع الوبائي والتصدي له مع وجود المطاعيم.

واضاف عبيدات خلال مؤتمر صحفي في رئاسة الوزراء ، ان جزءا من الثلاجات التي سيتم استخدامها بحفظ اللقاحات وصل الاردن وجاهزة للاستخدام .

 




 

 


 

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