عبيدات يكشف موعد الحصول على لقاح كورونا

الوكيل الاخباري -

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قال وزير الصحة نذير عبيدات الأربعاء،إنه إذا نظرنا إلى أعداد الإصابات في الأردن مقارنة باعداد الوفيات فهي أقل من المعدلات العالمية.وفي حديثه عن اللقاح للفيروس قال إنه لا يوجد للان لقاح كامل معتمد يمكن اعطاءه من خارج الدراسات ومن المتأمل توفر اللقاح مع نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل.وفي حديثه عن مطعوم الانفلونزا الموسمية قال إن الأردن استورد هذا العام 5 أضعاف العدد المعتاد من مطعوم الانفلونزا الموسمية مقارنة بالاعوام السابقة."الجهود مستمرة لتوفير أعداد إضافية" وفق عبيدات في تصريحات لقناة المملكة .