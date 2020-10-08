قطاعات مستثنية من الحظر الشامل - أسماء

الوكيل الإخباري - أعلن المركز الوطني للازمات عن استثناء بعض الفئات من الحظر الشامل يومي الجمعة والسبت.



في التفاصيل ، فقد اعلن المركز الوطني للازمات استثناء الاشخاص المتواجدين على رأس عملهم من قرار الحظر الشامل ، بشرط ان يعملوا في المنشآت وان لا يغادروا العمل لأي سبب وحتى انتهاء فترة الحظر الشامل.

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كما اعلنت ايضا ، استثناء موظفي شركات الامن والحماية والسماح لهم بالحركة يوم السبت من الساعة 8:00 صباحا وحتى 12:00 ظهرا ، لغايات تبديل الشفتات.

واشترط في الاستثناء ان يكون الموظف حاملا باج الشركة وكشف مختوم ومعتمد من الشركة التي يعمل بها.



