قطاعات مستثنية من الحظر الشامل - أسماء

الوكيل الإخباري - أعلن المركز الوطني للازمات عن استثناء بعض الفئات من الحظر الشامل يومي الجمعة والسبت.
في التفاصيل ، فقد اعلن المركز الوطني للازمات استثناء الاشخاص المتواجدين على رأس عملهم من قرار الحظر الشامل ، بشرط ان يعملوا في المنشآت وان لا يغادروا العمل لأي سبب وحتى انتهاء فترة الحظر الشامل.
كما اعلنت ايضا ، استثناء موظفي شركات الامن والحماية والسماح لهم بالحركة يوم السبت من الساعة 8:00 صباحا وحتى 12:00 ظهرا ، لغايات تبديل الشفتات.
واشترط في الاستثناء ان يكون الموظف حاملا باج الشركة وكشف مختوم ومعتمد من الشركة التي يعمل بها.