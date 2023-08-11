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الجمعة، 11-08-2023 04:31 م

عجلون: مثقفون يؤكدون أهمية مشروع المركز الثقافي كحاضنة للإبداع والمبدعين

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الوكيل الإخباري - أكد عدد من المثقفين والمبدعين والمهتمين بالشأن الثقافي وممثلي الفعاليات الرسمية بمحافظة عجلون، أهمية مشروع المركز الثقافي الذي يساهم في إحداث نقلة نوعية لاحتضان الإبداع والمبدعين والأنشطة والفعاليات التي تنفذها الهيئات والمنتديات الثقافية.

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وثمنوا جهود وزارة الثقافة ومديرية الثقافة في عجلون وحرصهم على استمرارية العمل بالمشروع وإنجازه ليبدأ بتنفيذ الرسالة والهدف والغاية التي أنشئ من أجلها لخدمة الحراك الثقافي بالمحافظة.


وأشار رئيس مجلس المحافظة عمر المومني إلى أهمية هذا المشروع في إثراء المشهد الثقافي والحركة الثقافية والفنية والأدبية، مشيداً بجهود وزارة الثقافة ومديرتها في عجلون والمتابعات المستمرة لإنجاز هذا المشروع لخدمة الحركة الثقافة.


وبين المومني، أن مجلس المحافظة يعطي اهتماماً للقطاع الثقافي ويعتبر المشروع من ضمن اهتماماته لتفعيل وتنشيط الحركة الثقافية ولن يدخر أي جهد ممكن للمساهمة في دعم الأنشطة والبرامج الثقافية في المحافظة.
وقال مدير الثقافة سامر فريحات، إن الجهود التشاركية من وزارة الثقافة ومجلس المحافظة بعجلون ساهمت في أنجاز مشروع المركز الثقافي الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 100% وتم استلامه بشكل أولي وسيتم الانتهاء من العمل فيه بشكل كامل قريبا.


وأشار إلى أن المشروع جاء بتمويل من موازنة مجلس محافظة عجلون بكلفة بلغت 2,2 مليون دينار ويشتمل على قاعات اجتماعات وغرف تدريبية وإدارية ومسرح كبير يتسع لقرابة 300 شخص.


وبين، أن المشروع سيكون نقطة جذب لإقامة الأنشطة والبرامج الثقافية المتنوعة التي ستقيمها المنتديات والهيئات والمعنية بالثقافة للمساهمة في ازدهار المشهد الثقافي بكافة أنواعه وتنفيذ الدورات والتطوير الثقافي والفني من خلال قاعاته ومرافقه المتنوعة .


وقال الكاتب رمزي الغزوي، إن المشروع يعد إنجازا وطنيا سيعمل على تعزيز دور الثقافة والفنون في المحافظة، مثمناً جهود جميع الجهات المعنية الداعمة والتي ساهمت في إخراج هذا المشروع وإنجازه ليباشر استقبال الأنشطة والفعاليات الثقافية.


وأشار عضو منتدى رايات الإبداعية راشد فريحات، إلى أن المركز من المشاريع الريادية، معرباً عن أمله أن يكون المركز الجديد نقطة تحول كبيرة في العمل الثقافي في المحافظة.


وقال الشاعر رسمي الزغول، إن المركز الذي سيتم افتتاحه قريباً يعتبر نقلة نوعية متميزة من حيث البيئة الأدبية والثقافية وخلق مسيرة ثقافية جاذبة للأدباء والشعراء والكتاب والقاصين والتشكيليين والمسرحيين ومختلف الفنون والأنماط الثقافية والأدبية.

 




 

 


 

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