عجلون: مطالب بإنشاء معارض دائمة للمنتوجات الزراعية والشعبية

الوكيل الإخباري - طالب عدد من المزارعين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمنزلية والجمعيات في عجلون، مجلس المحافظة والجهات المعنية بالعمل على إنشاء معارض زراعية دائمة لتسويق المنتجات الريفية الزراعية المتنوعة.

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وقالوا، إن توفر المعرض الدائم سيساهم بالتوسع بالمشاريع الزراعية واستحداث الكثير منها خاصة وأن منتوجاتهم تتعرض للكساد ما يضطرهم لبيعها بأسعار منخفضة لا تغطي في الكثير من الأحيان كلف الإنتاج.



بدوره، قال رئيس لجنة الصحة والبيئة سابقا النائب الدكتور فريد حداد، إن المهرجانات والمعارض التي تقام بشكل مستمر خلال العام تعتبر حلا مؤقتا وفرصة مجانية لتسويق المنتجات في ظل غياب معرض دائم يوفر عليهم الوقت والجهد ويتيح تقديم وعرض منتوجاتهم التي تتنوع في ظل المواسم المتعددة طوال العام.



وأكد رئيس بلدية كفرنجة الجديدة المحامي فوزات فريحات، أهمية دعم أصحاب المشاريع والمطابخ الإنتاجية والمبادرات من خلال رصد مبالغ مالية من قبل الوزارات المعنية لتوفير مكان دائم لبيع منتوجاتهم المختلفة الأمر الذي يوفر فرص العمل والحد من الفقر والبطالة.



بدوره، قال أحد مربي النحل في عنجرة محمد الزغول، إن إيجاد سوق دائم لعرض منتجات المزارعين يساعد أصحاب المشاريع الزراعية في تسويق منتجاتهم بشكل مستمر وعرض منتجات منافسة للسوق تتميز بجودة المنتج، حيث أن هناك منتجات محلية مميزة ومنافسة للسوق لكننا نواجه مشكلة التسويق لعدم توفر أسواق كبرى في المحافظة.



وأشارت نائب رئيس جمعية نسمة شوق السياحية المهندســة ابتهال الصمادي إلى أن المعارض الشعبية لها دور كبير بتمكين المرأة اقتصاديا وتشكل المكان المناسب لعرض وتسويق منتجات السيدات الريفيات من المواد الغذائية والملابس والمطرزات وبيعها للمجتمع المحلي لجهة تحسين المستوى المعيشي لهن ولأسرهن مطالبة وزارتي التخطيط والزراعة بدعم إقامة معرض دائم في المحافظة التي تتميز بطبيعتها الزراعية والسياحية والبيئية.



وبين المزارع احمد القضاة، أن المهرجانات الموسمية التي تقام كل عام في المحافظة لم تعد كافية لتسويق المنتجات، مشيرا إلى أن وجود معرض دائم في المحافظة سيساهم بشكل كبير في تزايد الطلب على المنتج المحلي الريفي بالإضافة إلى توافد مستمر للزوار والسياح لهذه المعارض لشراء هذا المنتج مما يوفر فرص عمل لأبناء وبنات المحافظة ومردودا ماليا جيدا للأسر التي تشارك في هذه المعارض.



وأشارت المزارعة ابتسام فريحات إلى أن إنشاء معارض الدائمة في المحافظة سيساهم بشكل كبير في دعم المرأة لأنها أكثر إنتاجية في المشاريع الزراعية المحلية وخصوصا بمجال التصنيع الغذائي، مبينة أن المعرض سيكون فرصة لتسويق المنتج المحلي الذي يعود بالنفع الاقتصادي على الأسر.



وقال رئيس مجلس المحافظة عمر المومني، إن إنشاء المعارض الدائمة لتسويق المنتجات المحلية الريفية سيساهم في دعم المزارعين في المحافظة لتسويق منتجاتهم بشتى أنواعها وربطها بالأسواق الأردنية الكبرى وتحسين الوضع المالي للمشاركين في المعرض من خلال توفير فرص العمل لهم بالإضافة إلى تبادل الأفكار والمعارف في كيفية التسويق للمنتج بشكل أفضل وزيادة وعي المجتمعي بأهمية المنتجات المحلية وخاصة المنتجات الغذائية.



وبين أن مجلس المحافظة يعطي أولوية للنهوض بالواقع السياحي و الزراعي في المحافظة ودعم المشاريع الرائدة التي تعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وأصحاب الجمعيات والمزارعين وتم تخصيص مبالغ خلال موازنة العام القادم.



وقال مدير مديرية زراعة عجلون المهندس حسين الخالدي، إن المنتج المحلي يعتبر من أهم المنتجات التي تساهم في التنمية الاقتصادية، حيث أن هناك اهتماما كبيرا من قبل المزارعين في الحفاظ على منتجاتهم الزراعية بشتى أنواعها والحفاظ على الأرض التي تجني الثمار، مشيرا إلى أن المديرية تسعى دائما لتعزيز دور المزارع وتطوير هذا القطاع من خلال عقد المحاضرات الزراعية والدورات التدريبية التوعوية والتثقيفية لتحقيق الأهداف الزراعية المنشودة.



وأضاف الخالدي أنه يجب العمل مع الجهات المعنية في توفير معرض دائم للمزارعين وعلى صغار المزارعين والجمعيات المتعددة لتحسين المستويات المعيشية لهم وللأفراد والأسر الريفية التي تعتمد على الصناعات الغذائية الزراعية المحلية التي تمتاز بالجودة مثل صناعة المربيات والمخللات بشتى أنواعها والاجبان والألبان والصابون كون المحافظة تمتاز بمناخ مناسب للإنتاج الزراعي على مدار العام.