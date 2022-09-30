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الجمعة، 30-09-2022 03:45 م

عجلون: دعوات لتعزيز القيمة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للقطاع السياحي

مدينة_عجلون


الوكيل الإخباري - قال عدد من المهتمين بالشأن السياحي والبيئي في محافظة عجلون، إن الاحتفال باليوم العالمي للسياحة يعتبر فرصة لتعزيز القيمة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للقطاع السياحي.

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وأكدوا، أن هذا اليوم يعزز الوعي والمساهمة التي يمكن أن يقدمها القطاع نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والادماج وحماية الطبيعه، داعين إلى الاستثمار في السياحة وخلق فرص عمل وإعادة التفكير بالسياحة باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية.


وأشار رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية سابقا النائب الدكتور فريد حداد إلى أهمية إعطاء المواقع السياحية والأثرية في المحافظة أولوية واستثمارها بما يعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد الوطني والمجتمع المحلي وتنفيذ المبادرات و الحملات التي تسهم بالترويج السياحي.


وبين، أهمية الميزات التي تتمتع بها المحافظة الطبيعية والبيئية والسياحية التي تحتاج إلى شمولها بالبرامج الوطنية السياحية ومنها اردننا جنه من أجل تنشيط هذا القطاع وزيادة عدد الزوار ومدة إقامة السائح.

 

وقال رئيس بلدية كفرنجة الجديدة المحامي فوزات فريحات، إن السياحة أثبتت أنها شريان حياة للعديد من المجتمعات الريفية و لا تزال قوتها الحقيقية بحاجة إلى الانتشار على نحو أوسع فهذا القطاع ليس مجرد مصدر رئيسي للعمالة ولا سيما للنساء والشباب.


وقالت نائب رئيس جمعية نسمة شوق السياحية المهندسة ابتهال الصمادي، إن الجمعية أطلقت العديد من المبادرات منها "سياحتنا هويتنا" لمساندة الجهود التي تبذلها الجهات المعنية وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة في الترويج للمواقع السياحية وتعزيز السلوك السياحي الذي يعتبر عنوان الثروة الوطنية لبناء ثقافة سياحية وطنية تمتلك مقومات النجاح وأرصدة استحقاق عالمية منافسة.


وأشار عضو مبادرة "البيئة تجمعنا " فخري عنيزات إلى أن يوم السياحة العالمي يعد فرصة لأصحاب الأعمال في مجال السياحة لاستكشاف كيف يمكن أن يكونوا أكثر شمولاً مع استئناف السياحة ومشاركة أفضل الممارسات والاحتفال بالإنجازات.

 

 

 




 

 


 

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