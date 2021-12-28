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الثلاثاء، 28-12-2021 07:15 م

عجلون : ورشة علمية عن التصنيع الغذائي

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الوكيل الاخباري - نظم الهلال الأحمر الأردني في عجلون بالتعاون مع مديرية الزراعة وفرع نقابة المهندسين الزراعيين، اليوم الثلاثاء، ورشة علمية حول التصنيع الغذائي.

وقال رئيس فرع نقابة المهندسين الزراعيين حسن الصمادي، إن الفرع ينفذ العديد من الندوات والدورات العلمية والعملية فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية والغذائية والحرف والمنتجات الريفية المختلفة، لا سيما وأن "التصنيع الغذائي وخاصة المنزلي من أساسيات الاكتفاء الذاتي".

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