سمارة رئيسا لاتحاد المهندسين العرب

الوكيل الإخباري

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- فاز نقيب المهندسين المهندس احمد سمارة الزعبي برئاسة اتحاد المهندسين العرب خلال انتخابات الاتحاد التي جرت على هامش اجتماعات المجلس الاعلى للاتحاد في دورتها العادية في العاصمة السورية دمشق.وانتخب الاتحاد تونس لموقع نائب رئيس الاتحاد، ممثلة بنقيبها المهندس كمال سحنون.وقال سمارة ان انتخاب الاردن ممثلة بنقيب المهندسين لرئاسة الاتحاد يأتي تقديرا من الاتحاد لمكانة الاردن الهندسية ودورها في دعم العمل الهندسي العربي المشترك.واضاف، ان الاتحاد اكد على اهمية الاردن في تعزيز التعاون العربي المشترك والتنسيق المشترك لمشاريع اعادة الاعمار في كافة المناطق التي تضررت في بعض الدول العربية.من جهته، قال رئيس هيئة المكاتب الهندسية المهندس عبدالله غوشة إن الاتحاد اكد على دور المهندس والاستشاري الاردني على مستوى الوطن العربي.واضاف، انه تم خلال الاجتماع بحث دعم صمود الشعب الفلسطيني، ونظام ممارسة المهنة على المستوى العربي ودليل الاشراف الهندسي والتدريب الميداني والمهارات المكتسبة، والتعامل مع المعلوماتية في ظل الحوسبة الالكترونية وانعكاس ذلك على المدن الذكية.وقرر الاتحاد عقد الاجتماع القادم للمجلس الاعلى للاتحاد في جمهورية العراق.وشارك في الاجتماع ممثلين عن النقابات والجمعيات الهندسية في كل من "مصر العراق فلسطين ولبنان وتونس وليبيا والمغرب وسلطنة عمان والبحرين والاردن، بالاضافة الى الدولة المستضيفة سوريا".وضم وفد النقابة الذي ترأسه نقيب المهندسين كل من رئيس هيئة المكاتب الهندسية م.عبدالله غوشة وعضو مجلس النقابة م.سمير الشيخ عضو مكتب دائم، والمهندس محمود الجرابعة، وعبر تطبيق زوم م. شكيب عودة الله عضو المكتب التنفيذي للاتحاد.