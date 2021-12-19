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الأحد، 19-12-2021 08:48 م

مجمع اللغة العربية يحتفل باليوم العالمي للغة العربية

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الوكيل الاخباري - احتفل مجمع اللغة العربية الأردني، اليوم الأحد، في مقره باليوم العالمي للغة العربية، الذي يوافق يوم 18 كانون الأول من كل عام، وهو اليوم الذي تم فيه اعتماد العربية لغة أساسية في الأمم المتحدة منذ عام 1973.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن المجمع اليوم، توقف رئيس المجمع الدكتور خالد الكركي في كلمة ألقاها بالاحتفالية، عند جهود المجمع، وإنجازات "اللجنة الوطنية للنهوض باللغة العربيّة"، مشيرا إلى عقود من العمل المضني في الترجمة، والتعريب، والمصطلح، والتراث، والنشر، وامتحان الكفاية في اللغة العربية، والإذاعة، ودخول التكنولوجيا الحديثة، وحوسبة اللغة، وغيرها.

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