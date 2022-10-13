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الخميس، 13-10-2022 10:52 م

عجلون : ورشة عمل توعوية بعنوان الأسرة لبنة الاصلاح

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الوكيل الاخباري - نظمت مديرية ثقافة عجلون اليوم في قاعة محطة المعرفة بالتعاون مع جمعية سيدات وادي راجب التعاونية ورشة عمل توعوية بعنوان "الأسرة لبنة الإصلاح".

وقال مدير الثقافة سامر فريحات، إن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من البرامج والأنشطة التي تنفذها مديرية الثقافة مع المنتديات والجمعيات التطوعية والثقافية المنتشرة بمختلف مناطق المحافظة ومهتمين بالشأن الثقافي لتوعية وتثقيف وإرشاد المجتمع المحلي بعدد من القضايا التي تلامس متطلباتهم واحتياجاتهم.

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