بلدية عجلون تعيد تأهيل طريق المدرسة الريادية

الوكيل الاخباري - أنهت بلدية عجلون الكبرى، اليوم الأربعاء، أعمال تعبيد وإعادة تأهيل طريق المدرسة الريادية في مدينة عجلون، بعد إقامة الجدران الاستنادية اللازمة لحماية الشارع من الإنهيارات كون المنطقة منحدرة وتشكل خطورة على السلامة العامة.



وقال رئيس البلدية بالإنابة معتصم الصمادي إنه من الضروري تعبيد هذا الطريق وإعادة تأهيله بعد صدور قرار قضائي يفيد بأنه مفتوح في غير مكانه، مشيراً إلى أنه جرى فتحه كما هو مرسم على المخططات التنظيمية كونه حيويا يخدم المدرسة الريادية ومدرسة التميز ونادي المتقاعدين العسكريين وقرى شمال عجلون.

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