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عدم أخذ الاحتياطات وتغيير المسرب بشكل مفاجئ أهم أسباب الحوادث خلال 24 ساعة

الأحد، 13-11-2022 09:01 ص

عدم أخذ الاحتياطات وتغيير المسرب بشكل مفاجئ أهم أسباب الحوادث خلال 24 ساعة

شرطة سير (3)


الوكيل الإخباري - رصد - قال النقيب موفق الخطبا من إدارة عمليات السير إن عدم أخذ الاحتياطات اللازمة وتغيير المسرب بشكل مفاجئ كانت من أبرز المخالفات التي سببت وقوع حوادث خلال 24 ساعة الماضية. 

وبيّن الخطبا، خلال التقرير المروري، على إذاعة الأمن العام، اليوم الأحد، أن من أبرز الحوادث، وقوع حادث دهس لشخص يبلغ من العمر 72 عاماً، في منطقة الهاشمي، وحادث دهس آخر لطفل يبلغ من العمر عامين في منطقة البادية الوسطى. 
وأضاف أنه تم التعامل مع حادث تدهور قلاب على طريق الزرقاء - الأزرق، ونتج عنه وفاة السائق. 

وحول الحملة الشتوية أكد الخطبا أنها ما زالت قائمة للتعامل مع النواقص الفنية للمركبات.

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وأشار إلى أن الحملة تهدف للتأكد من جاهزية المركبة خلال تساقط الأمطار والحد من وقوع الحوادث. 

 




 

 


 

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