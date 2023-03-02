الخميس 02-03-2023
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عروض وتخفيضات تشمل الكثير من السلع في الاستهلاكية العسكرية

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الخميس، 02-03-2023 07:34 ص

عروض وتخفيضات تشمل الكثير من السلع في الاستهلاكية العسكرية

عرباي حلوة


الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عن عروض و تخفيضات سعرية تشمل الكثير من السلع الغذائية وغير الغذائية تلبي حاجات المواطنين الأساسية وغير الأساسية، وتستمر العروض حتى مساء يوم الجمعة 10 آذار 2023 أو حتى نفاذ الكمية. 

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ودعت المؤسسة الاستهلاكية العسكرية جميع المواطنين إلى زيارة أسواقها ومتابعة صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للاستفادة من العروض والتخفيضات التي تشمل جميع اسواق المؤسسة المنتشرة في محافظات ومدن وقرى المملكة.


وتأتي هذه العروض والتخفيضات استمراراً لجهود المؤسسة بالمساهمة في المحافظة على الأمن الغذائي للمواطن وتوازن الأسعار في ظل ارتفاع الأسعار عالمياً.






 




 

 


 

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