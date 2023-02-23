الخميس 23-02-2023
الوكيل الاخباري

النقل البري : دراسة لتعديل قرار سنة تصنيع الشاحنات لتكون أكثر من 5 سنوات و أقل من 10

مدير مستشفى الحسين ينفي سقوط جزء من سقف المستشفى - صور

المزارعين تطالب الأوقاف بإقامة صلاة استسقاء لمرة ثانية - وثيقة

مقتل طيار بتحطم طائرة حربية روسية في مقاطعة بيلغورود

مستوطنون يقتحمون "الأقصى"

الكلاب الضالة تفتك بـ 53 رأساً من الأغنام في إربد- فيديو

الزعبي: انخفاض على أسعار زينة رمضان من 15- 20%

تباين باسعار الذهب عالمياً بفعل إصرار الفيدرالي على رفع الفائدة

القدومي: تحويل 25 منتحلا لصفة طبيب أسنان إلى النائب العام الأحد المقبل

الاتحاد الأوروبي يفشل في الاتفاق على إقرار عقوبات جديدة ضد روسيا

الخميس، 23-02-2023 10:31 ص

عروض وتخفيضات في الاستهلاكية العسكرية

عرباي حلوة


الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عن عروض و تخفيضات سعرية تشمل الكثير من السلع الغذائية وغير الغذائية تلبي حاجات المواطنين الأساسية وغير الأساسية، وتستمر العروض حتى 28 شباط الجاري.

اضافة اعلان


ودعت المؤسسة الاستهلاكية العسكرية جميع المواطنين إلى زيارة أسواقها ومتابعة صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للاستفادة من العروض والتخفيضات التي تشمل جميع اسواق المؤسسة المنتشرة في محافظات ومدن وقرى المملكة.


وتأتي هذه العروض والتخفيضات استمراراً لجهود المؤسسة بالمساهمة في المحافظة على الأمن الغذائي للمواطن وتوازن الأسعار في ظل ارتفاع الأسعار عالمياً.




 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-02-23 at 12.03.53 PM (1)

مدير مستشفى الحسين ينفي سقوط جزء من سقف المستشفى - صور

256a77ad-f395-4a14-8c37-af51659930fa

المزارعين تطالب الأوقاف بإقامة صلاة استسقاء لمرة ثانية - وثيقة

4b9dea0e-815f-4535-bc35-7bddde57c7ff

الكلاب الضالة تفتك بـ 53 رأساً من الأغنام في إربد- فيديو

0L5A5915

الزعبي: انخفاض على أسعار زينة رمضان من 15- 20%

185475_12_1609610266

رئيس جامعة مؤتة يلتقي أعضاء مجلس بلدية الكرك

dental-tools-1024x598-1

القدومي: تحويل 25 منتحلا لصفة طبيب أسنان إلى النائب العام الأحد المقبل

أخبار متعلقة
63ec7ce505a4a

حماية المستهلك تطالب بتغليظ العقوبات على المتسببين بالتسمم الغذائي

عرباي حلوة

عروض وتخفيضات ليوم واحد في الاستهلاكية العسكرية

333a818dbf71a509f924e54006a41fb6

الإقراض الزراعي: برامج إقراضية جديدة متخصصة للمزارعين

6398ebd04c59b74db6112eb7

اعلان هام للأردنيين المتواجدين في سوريا

153322

مطالب بإعفاء المزارعين من فوائد القروض وتأجيل الأقساط عليهم

10202221162358331553535

بلدية كفرنجة تتعامل مع انهيارات ومداهمة الأمطار لمنازل المواطنين