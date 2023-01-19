عزايزة: الإعلام شريك أساسي بالتوعية بمسارات التحديث الثلاثة

الوكيل الإخباري - قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس وجيه عزايزة، إن الإعلام شريك أساسي بالتوعية بمسارات التحديث الثلاثة، وهو الأساس في عكس الصورة الحقيقية والواقعية لجميع الإنجازات التي يتم العمل عليها، وإيصالها إلى مختلف شرائح المجتمع، ويقع على مؤسسات الإعلام الرسمي جهد مضاعف في هذه المرحلة.

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جاء ذلك، خلال لقائه في مكتبه، اليوم الخميس، أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، والمديرة العامة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) فيروز مبيضين، ومدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الدكتور إبراهيم البواريد، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور علي الخوالدة.



وأشار عزايزة إلى أن مسارات العمل في التحديث السياسي واسعة، إذ تعد جزءا من المنظومة الحكومية والرسمية لمؤسسات الدولة، حيث تم عقد عديد من الاجتماعات لمتابعة تنفيذ مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية مع مختلف الوزارات والمؤسسات الرسمية المعنية بذلك.



ولفت إلى أنه سيكون هناك خطة إعلامية موازية مع الخطة الحكومية لتنفيذ مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، لإبراز هذه الأنشطة وإيصالها إلى جميع شرائح المجتمع وتشجيع الآخرين على الانضمام إلى تلك الأنشطة والبرامج في مختلف المحافظات.



وركز عزايزة على أهمية دور الإعلام في الحوار مع المواطنين، ولا سيما الشباب، وطلبة الجامعات والاستفادة من التغذية الراجعة، لتجويد وتحسين سير العمل وإيجاد برامج متنوعة تسهم في تحقيق الهدف الرئيس للعمل.



وشدد على ضرورة بناء قدرات العاملين في جميع وسائل الإعلام والعاملين ضمن خطة التحديث السياسي من جانب، ومن جانب آخر التركيز على بناء قدرات الناطقين الإعلاميين ورفعها للاشتباك مع وسائل الإعلام المختلفة، وكيفية التعاطي مع الجمهور كل ضمن اختصاصه والفهم الصحيح الكامل لثوابت الدولة، وما يتم العمل عليه في مسارات التحديث الثلاثة.



ولفت الوزير إلى أن التحديث السياسي مهم وأساسي، ويجب أن يتقدم على كل شيء لأنه سيسهم في تكاتف الجهود جميعها نحو تحديث القطاع العام، إذ أن تعزيز القطاع العام يتطلب منظومة سياسية قوية لتجاوز التحديات والمعيقات كافة.



بدورهم، أكد النوايسة ومبيضين والبواريد، ضرورة استمرار التعاون والتنسيق وتنفيذ برامج إعلامية في جميع وسائل الإعلام المختلفة، والتركيز على قضايا التحديث السياسي والحوارات السياسية، وأهمية التعريف بالحياة الديمقراطية والتركيز على مسار الحياة السياسية في الأردن.



وفيما يتعلق بالإعلام الرقمي وصناعة المحتوى؛ أشاروا إلى أهمية بث رسائل مؤثرة تحاكي الشباب وتشجعه على الانخراط بالشأن العام والحزبي وتعريفه بالحياة السياسية وأهميتها.



وحضر اللقاء مستشار الوزير الناطق الإعلامي باسم الوزارة المعتمد الجوازنة، ومدير مديرية التعاون الدولي الدكتور أحمد العجارمة.