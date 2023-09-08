الجمعة 08-09-2023
الوكيل الاخباري

عطاء حكومي لإنشاء مبنى العيادات الخارجية وبنك الدم والمستودعات لمستشفى معان

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الجمعة، 08-09-2023 12:08 م

عطاء حكومي لإنشاء مبنى العيادات الخارجية وبنك الدم والمستودعات لمستشفى معان

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الوكيل الاخباري- طرحت الحكومة عطاء لإنشاء مبنى العيادات الخارجية وبنك الدم والمستودعات لمستشفى معان الحكومي، بحسب ما أوردت دائرة العطاءات الحكومية.اضافة اعلان


ويتضمن المشروع "العمل على إنشاء مبنى للعيادات الخارجية من طابقين بمساحة إجمالية تبلغ 5200 م2 والمكون من غرف عيادات ومختبرات بنك الدم ومستودعات شاملا جميع الأعمال والأعمال الخارجية".

ودعت الدائرة، "المقاولين الأردنيين المصنفين بموجب شهادة تصنيف سارية المفعول صادرة عنها في مجال الأبنية اختصاص إنشاء أبنية بالفئة الأولى أو الثانية ولديهم تصنيف في مجال الكهروميكانيك والطاقة المتجددة اختصاص كهروميكانيك والطاقة المتجددة بالفئة الأولى والثانية" للمشاركة في العطاء اعتبارا من الأحد المقبل.

ولفتت النظر إلى أن عدم قبول عرض المناقصة في حال كانت صلاحية شهادة التصنيف الصادرة عن دائرة العطاءات في تاريخ إيداع العروض منتهية ومهما تم تمديد تاريخ إيداع العروض.

ويبلغ ثمن نسخة وثائق الشراء الواحدة 500 دينار "غير مستردة"، بحسب الوثيقة التي أشارت إلى أن آخر موعد لدفع ثمن هذه الوثائق في 18 أيلول الحالي.

وتحدثت عن تأمين دخول العطاء أي (الكفالة البنكية) وتقدم بمغلف منفصل وهو متطلب أساسي في العطاء، مشيرة إلى أن قيمة التأمين تبلغ 60 ألف دينار ومدة سريان التأمين 90 يوما.

 




 

 


 

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