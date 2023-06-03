"عمان لحوارات المستقبل" تكرم التل بعد عام على وفاته



الوكيل الاخباري - استذكرت شخصيات سياسية واجتماعية في احتفالية تكريمية نظمتها جماعة عمان لحوارات المستقبل، مناقب ومسيرة الراحل المرحوم الدكتور أحمد التل الذي مرّ على رحيله سنة تقريبا.



واستعرض رئيس الوزراء الأسبق عبد الرؤوف، مسيرة حياة الراحل وتدرجه في المناصب، لافتا إلى أنه كان محافظا على رسالته، حريصا على واجباته، كما كان صلبا عندما يدعو الحق والحقيقية لذلك.



وأشار إلى أن الراحل هو شقيق بطل من أبطال الجيش العربي وقائد معركة القدس عبدالله التل، لافتا إلى أن المرحوم احمد التل كان صادقا في تعبيره عن موقف الأردن من القضية الفلسطينية باعتبارها قضيتنا المركزية.



وقال الروابدة، إن التل كان نموذجا للتجرد فحافظ على شرف مهنة التعليم التي عمل بها فطوّر وجدّد، كما أضاف عليها العمل الميداني، فكان يعرف المهمة ويحدد المسؤولية ويعمل بصدق.

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