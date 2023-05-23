المئات من طائرات "الدرون" تضيء سماء عمّان - فيديو

الوكيل الاخباري - في احتفالية هي الأولى من نوعها في تاريخ المملكة شهدت سماء العاصمة عمان عرض جوي استثنائي بطائرات الدرون المسيّرة التي زينت سماء العبدلي بلوحات ضوئية فنية تعكس معاني الفخر والعز والفرح .



وحلقت أسراب طائرات الدرون المكونة من 400 طائرة درون متطورة لتقدم أداءها لمدة 15 دقيقة كاملة .



ويأتي ذلك في الوقت الذي تتجه فيه أنظار الملايين حول العالم إلى الأردن في إطار الاحتفالات بعيد الاستقلال السابع والسبعين، والمتزامن مع حفل الزفاف الملكي المرتقب لسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني .

اضافة اعلان