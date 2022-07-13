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الأربعاء، 13-07-2022 03:47 م

عمان.. 17 طن نفايات خلال عطلة العيد

.كك


الوكيل الإخباري - انهت امانة عمان الكبرى وفقاً لمدير الدائرة الإعلامية فيها ناصر الرحامنة رفع كافة مخلفات حظائر بيع وذبح الاضاحي ونقلها الى مكب الغباوي وطمرها ، وستواصل على مدار شهر العمل على رش وتعقيم هذه المواقع و بمعدل مرتين يومياً اول اسبوع من بعد عطلة عيد الأضحى.

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وأضاف ان مسلخ امانة عمان واصل من فجر أول أيام عيد الأضحى المبارك اعماله الاعتيادية ، وقام خلال عطلة العيد بذبح ومعاينة لحوالي 17891 راس أغنام ، و 153 رأس من العجول ، كما تم معاينة 223 طن لحوم فاكيوم واسماك مستوردة.
وأشار الرحامنة ان السوق المركزي للخضار والفواكة استقبل ثالث ورابع أيام عيد الأضحى المبارك 5800 طن منها خضار 3385 طن وفواكه 2295 طن ، وورقيات 149 طن ، فيما ورد للسوق اليوم الاربعاء 4272 طن منتجات بستانية.


وفي سياق متصل أشار الرحامنة ان امانة عمان رفعت يوم الوقفة من خلال 5 آلاف عامل وطن موزعين على شفتين صباحي ومسائي 5300 طن نفايات، وعلى مدار ايام عيد الاضحى المبارك رفعت كوادر وآليات امانة عمان نحو 12 ألف طن نفايات تم نقلها الى مكب الغباوي.


وأضاف ان دائرة الرقابة الصحية والمهنية في امانة عمان تلقت 36 شكوى تركزت على وجود حظائر عشوائية ، وعرض وذبح الأغنام داخل الملاحم ، واتخذت 123 اجراء منها 27 مخالفة غالبيتها للملاحم التي تقوم بعمليات الذبح وكذلك توجيه إنذارات.


ولفت إلى ان الحدائق العامة وعددها 143 على امتداد العاصمة عمان والمتنزهات وعددها 11 ، شهدت إقبال كبير من العائلات ولم تسجل اي ملاحظات تذكر .

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