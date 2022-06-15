المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري تؤجل أقساط حزيران الحالي

الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، اليوم الاربعاء، تأجيل أقساط المستفيدين من مشاريعها لشهر حزيران.

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وقالت المؤسسة، إن ذلك يأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بالتخفيف على المواطنين وتزامناً مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك وانطلاقاً من المسؤولية المجتمعية للمؤسسة.



ودعت المؤسسة كافة الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية عدم تحويل الاقتطاعات البنكية المترتبة على موظفيها لصالح المؤسسة عن شهر حزيران الاستمرار بتحويل الاقتطاعات المذكورة اعتباراً من راتب شهر تموز المقبل.