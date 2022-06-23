الحكومة: منصة خاصة لتسجيل المواهب خلال مهرجان صيف الأردن

الوكيل الإخباري - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة فيصل الشبول، إن فعاليات مهرجان صيف الأردن ستنطلق الجمعة ، وسيتم الإعلان عن الفعاليات عبر المنصات والمواقع الحكومية.

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وبين الشبول انه سيتم اطلاق منصة خاصة حتى يستطيع أي شاب يجد لديه موهبة التسجيل للمشاركة في البرامج والفعاليات التي سيتم الإعلان عنها.