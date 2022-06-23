الخميس 23-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة شابة حزنا على جنينها في إربد

الأسواق القطرية: السلع الغذائية الأردنية تنافس التركية والأميركية

لبنان: بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس حكومة جديد

الحكومة: منصة خاصة لتسجيل المواهب خلال مهرجان صيف الأردن

وفاة طالبة بعيار ناري داخل حرم جامعة خاصة في عمّان

الملك يغادر أرض الوطن إلى أبوظبي

شخص يُطلق النار على فتاة داخل جامعة خاصة بعمان ويلوذ بالفرار

الخصاونة يقرر تمديد أمر الدفاع 28 المتعلق بحبس المدين

الأردنيون الأعلى إقبالا على السيارات الكهربائية في الشرق الاوسط

فيديو - طريقة التسجيل على منصة الصف الأول في المدارس الحكومية

الخميس، 23-06-2022 12:37 م

الحكومة: منصة خاصة لتسجيل المواهب خلال مهرجان صيف الأردن

6202222121040742713977


الوكيل الإخباري - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة فيصل الشبول، إن فعاليات مهرجان صيف الأردن ستنطلق الجمعة ، وسيتم الإعلان عن الفعاليات عبر المنصات والمواقع الحكومية.

اضافة اعلان


وبين الشبول انه سيتم اطلاق منصة خاصة حتى يستطيع أي شاب يجد لديه موهبة التسجيل للمشاركة في البرامج والفعاليات التي سيتم الإعلان عنها.


وأشار إلى ان الفعاليات ستنطلق حاليا في محافظات الوسط والشمال، وبعد عيد الأضحى ستكون في جميع المحافظات، وستكون كل الفعاليات مجانية، كما كانت الفعالية الرمضانية.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة






 




 

 


 

إقرأ ايضا
Parto

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة شابة حزنا على جنينها في إربد

FV7HLAhWQAEOG5N

الخرابشة: أسس جديدة لمشاريع الطاقة المتجددة فوق 1 ميغاواط

154-151703-austrian-mummified-mother-body-hid-year_700x400

وفاة طالبة بعيار ناري داخل حرم جامعة خاصة في عمّان

الملك 1

الملك يغادر أرض الوطن إلى أبوظبي

325f6724-whatsapp-image-2022-05-16-at-7.34.59-pm

شخص يُطلق النار على فتاة داخل جامعة خاصة بعمان ويلوذ بالفرار

image (71)

مهيدات يطلع على آلية عمل هيئة سلامة الغذاء اليونانية

أخبار متعلقة
image (4)

تأجيل اقساط صندوق توفير البريد لشهر حزيران

620221310316223082662

المتقاعدين العسكريين تؤجل القروض الشخصية لشهر حزيران

106925492_2780783702138619_2694941501688629879_n

بلدية الجيزة تؤجل دفعات السلف المُستحقة على موظفيها

eb17c22b-d44c-47e0-864a-e0f924e8de1e

توضيح من جميعة البنوك حول الفئات التي يشملها تأجيل القروض

1654174137241

العقبة الخاصة تعرض خطتها لاستقبال الزوار خلال عيد الأضحى

15492936612

الحاج توفيق: حالة ركود غير مسبوقة بالأسواق