الحكومة: منصة خاصة لتسجيل المواهب خلال مهرجان صيف الأردن

الوكيل الإخباري - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة فيصل الشبول، إن فعاليات مهرجان صيف الأردن ستنطلق الجمعة ، وسيتم الإعلان عن الفعاليات عبر المنصات والمواقع الحكومية.
وبين الشبول انه سيتم اطلاق منصة خاصة حتى يستطيع أي شاب يجد لديه موهبة التسجيل للمشاركة في البرامج والفعاليات التي سيتم الإعلان عنها.
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وأشار إلى ان الفعاليات ستنطلق حاليا في محافظات الوسط والشمال، وبعد عيد الأضحى ستكون في جميع المحافظات، وستكون كل الفعاليات مجانية، كما كانت الفعالية الرمضانية.
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