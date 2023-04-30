الأحد 30-04-2023
الوكيل الاخباري

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الأحد، 30-04-2023 08:40 م

عمر جويعد: المدن الصناعية تمثل العامل الأردني بأبهى صوره

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الوكيل الاخباري - قال مدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية عمر جويعد، إن المدن الصناعية التي تتبع للشركة والمنتشرة بمختلف المحافظات تزخر بالعديد من قصص النجاح والتي تمثل العامل الأردني بأبهى صوره، وهو في قمة العطاء والإنجاز.

وأضاف جويعد في بيان اليوم بمناسبة عيد العمال، أن الأيدي العاملة الأردنية ساهمت بتطور ونمو ورقي الصناعة الأردنية والحفاظ على ديمومة الإنتاج حتى في أقسى الظروف، مشيراً إلى حجم القوى العاملة الأردنية في مختلف المهن والتخصصات العاملة في المدن الصناعية التي تتبع للشركة في مختلف المحافظات .

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