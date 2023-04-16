كريف الأردن : تقرير المعلومات الائتماني سيكون متاحا على تطبيق سند قريبا

الوكيل الاخباري - قال المدير العام لشركة كريف الأردن أحمد العامودي، الأحد، إن تقرير المعلومات الائتماني سيكون متاحا على تطبيق "سند" الحكومي قريبا.



وأضاف في تصريحات صحفية أن قاعدة بيانات شركة كريف مجموعة بطريقة قانونية.



التقرير الائتماني عبارة عن تقرير يحتوي على معلومات تفصيلية عن تعاملات الشركات الحاصلة على تسهيلات ائتمانية من قبل مزودي الائتمان في القطاعات المختلفة و يتم الحصول على البيانات و تحديثها من خلال مزودي الائتمان بطريقة دورية و مأتمتة تعكس الوضع الائتماني للشركة كما في تاريخ التحديث .

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