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الأربعاء، 26-07-2023 04:39 م

عمل الأعيان تلتقي ممثلات عن الاتحاد النسائي

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الوكيل الإخباري- التقت لجنة العمل والتنمية في مجلس الأعيان برئاسة العين عيسى مراد، اليوم الأربعاء، رئيسة الاتحاد النسائي الأردني العام لانا كريشان ورئيسات اتحادات المحافظات لمناقشة التحديات، التي تواجه الاتحاد.

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وتحدث العين مراد حول محورية دور المرأة الأردنية، وأن مجلس الأعيان ممثلا بلجنة العمل يدعم على الدوام ما يعنى بشؤون المرأة من الناحية التشريعية وتمكين المرأة في القطاع الخاص، وزيادة نسبة مشاركتها في جميع القطاعات وتعزيز فرصها بمختلف المجالات.


وأشاد بدور الاتحاد النسائي في المملكة، مؤكدًا ديمومة التواصل من خلال اللجان الدائمة في مجلس الأعيان مع القطاع النسائي لتحقيق الرؤية الملكية في التحديث السياسي والاقتصادي.


وأشار العين مراد إلى أن المرأة الأردنية جزء أساسي في التنمية الاقتصادية، وأن اللجنة تُدرك تحديات القطاع النسائي من خلال زياراتها الميدانية المستمرة للمحافظات، مؤكدًا أن اللجنة تعمل على تقديم توصياتها للسلطة التنفيذية من خلال الأطر الدستورية.


من جانبها قال كريشان، إن رؤية الاتحاد النسائي، الذي يشمل جميع المحافظات عبر 200 جمعية نسائية، تتمحور حول تمكن المرأة اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا بشكل تدريجي، مؤكدة أهمية دعم الجمعيات النسائية من مختلف الجهات، لا سيما القطاع الخاص، وهو ما يُسهم في تحقيق رؤية الاتحاد في تمكين المرأة.
من جهتهن، تحدثت عضوات الاتحاد النسائي عن دور المرأة الفعال في القطاعات، مؤكدات أهمية مواصلة دعم القطاع النسائي من الناحية التشريعية، كما أشدن بدور لجان مجلس الأعيان في التواصل مع الاتحاد النسائي والاهتمام الحثيث بالقطاع النسائي وإنجازاته.


بدورهم، أكد أعضاء اللجنة، ضرورة دعم القطاع النسائي لمواجهة التحديات، وأهمية إيجاد شراكات فاعلة بين الجمعيات النسوية في المملكة، وتعزيز فرص المرأة بمختلف المجالات، ولا سيما الاقتصادية منها.

 




 

 


 

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