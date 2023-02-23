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الخميس، 23-02-2023 10:33 ص

عميد آداب اليرموك يترأس اجتماع اللّجنة التنفيذية للجمعية العلمية لكليات الآداب العربية

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الوكيل الاخباري- ترأس عميد كلية الآداب في جامعة اليرموك، أمين عام الجمعية العلمية لكليات الآداب في الجامعات العربية الدكتور موسى ربابعة، الاجتماع السنوي للجنة التّنفيذيّة للجمعيّة في الجامعات الأعضاء بـاتّحاد الجامعات العربيّة، والذي استضافته مؤخرا جامعة الجِنان اللبنانيّة.

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وناقشت اللجنة في اجتماعها موضوعاتٍ تناولت أعمال الجمعية وأنشطتها، وحرصها على تنشيط التّبادل العلميّ والثّقافيّ والبحثيّ بين كلّيّات الآداب العربية، كما تم اقتراح خطط عمل للارتقاء بعمل الجمعية، وتقديم حلول للتحديات التي قد تواجه عمل الجمعيّة، وآليّات لتطوير المجلّة الصّادرة عنها "مجلّة اتّحاد الجامعات العربيّة للآداب"، في سعيها الحثيث لدّخول المجلة في قاعدة بيانات "سكوبس".


وقد انبثق عن الاجتماع عدد من التّوصيات، تلاها الدّكتور خالد بني دومي مدير تحرير مجلّة اتّحاد الجامعات العربيّة للآداب، ومقرّر الاجتماع، من أهمها تفعيل التّعاون بين كلّيّات الآداب في الجامعات العربيّة والجمعيّة العلميّة لكلّيّات الآداب، من خلال المشاركة في مناقشة رسائل الماجستير والدّكتوراه، والانخراط في انشطة الجمعيّة وإقامة النّدوات واللقاءات العلميّة والورش التّدريبيّة التّشاركيّة، وتقديم المبادرات التي يمكن أن تسهم في أداء رسالة الجمعيّة، إضافة إلى المشاركة في تحكيم الأبحاث في المجلّات العلميّة الصّادرة عن كلّيّات الآداب الأعضاء في الجمعيّة، ودعوة كلّيات الآداب في الجامعات الأعضاء في الاتّحاد إلى النّهوض بمسؤوليّاتها تجاه الجمعيّة، كي تتمكّن الجمعيّة من أداء رسالتها على أكمل وجه، بما يعود بالنّفع والفائدة على كلّيّات الآداب في الوطن العربيّ، والمضيّ قدمًا في سبيل تنظيم المؤتمر الدّوليّ الثّاني للجمعيّة الذي يحمل عنوان (مستقبل الدّراسات الإنسانيّة في عصر التّحوّل الرّقميّ).

 




 

 


 

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