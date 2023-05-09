فتح نفق حوشا أمام حركة سير المركبات

الوكيل الاخباري - أعلن مدير أشغال المفرق المهندس جمال المشاقبة، فتح نفق حوشا على طريق المفرق اربد، أمام حركة سير المركبات.



وقال المشاقبة، إن المديرية أغلقت قبل أشهر بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، نفق حوشا أمام حركة سير المركبات حفاظا على سلامة المواطنين، نظرا لتراكم كميات كبيرة من المياه داخله، جراء هطولات مطرية بين الحين والآخر خلال الشتاء.



وبين أن إغلاق النفق جاء لإجراء دراسات مستفيضة من قبل عدد من اللجان للوصول إلى حل جذري لمعضلة تراكم المياه داخل النفق وارتفاعها لمنسوبات عالية تشكل خطرا على سلامة المواطنين.

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